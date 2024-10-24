Румыния поднимала в воздух истребители для перехвата беспилотников

Это уже третий подобный инцидент в течение последней недели.

Воздушные силы Румынии поднимали в воздух два истребителя F-16 для перехвата двух беспилотников, зафиксированных в среду, 23 октября.

Об этом говорится в сообщении Reuters.

В сообщении указывается, что истребители не смогли визуально обнаружить дроны, прежде чем они исчезли с радаров.

Минобороны Румынии сообщило, что оба сигнала были зафиксированы радарами с разницей менее одного часа над юго-восточными уездами Констанца и Тульча, на границе с Украиной через реку Дунай.

Напомним, ранее сообщалось, что граница Румынии в очередной раз нарушила воздушную цель.

Кроме того, мы ранее информировали, что Румыния поднимала в воздух четыре истребителя из-за неизвестного беспилотника.

Читайте также: