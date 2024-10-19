Граница Румынии в очередной раз нарушила воздушную цель: как отреагировал Бухарест

Румынские военные подняли в воздух четыре истребителя.

Этой ночью Румыния снова подняла авиацию, потому что "малая воздушная цель" приблизилась к ее воздушному пространству. Также в некоторых регионах была объявлена воздушная тревога.

Об этом заявило румынское Министерство обороны.

Отмечается, что около 2:30 радары зафиксировали в районе Черного моря воздушную цель. Рона двигалась в направлении государственной границы, потому что румынские военные решили поднимать в воздух авиацию — два собственных истребителя F-16 и два испанских самолета F-18.

"Сигнал радара указывал на нарушение госграницы Румынии около 4 часов утра в районе Гура-Портицей", – подчеркнуло румынское ведомство в сообщении.

Речь идет о длинной косе вдоль берега Черного моря к северу от большого портового города Констанца. В близлежащих районах рекомендовали объявить воздушную тревогу.

"Советы воздушного наблюдения постоянно отслеживали маршрут цели, двигавшейся в направлении Коджалака в жудке Констанца с максимальной глубиной проникновения 19 км. Истребители визуально не наблюдали ее на одном из этапов", – говорится в сообщении.

Цель исчезла с радаров примерно в 04:30. Воздушная тревога была отменена в 5:10.

Напомним, минувшей ночью, 18 октября, Румыния также поднимала в воздух четыре истребителя из-за неизвестного беспилотника. БпЛА проник на глубину до 14 км в юго-восточном уезде Констанца.

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