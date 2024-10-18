Российские дроны в Румынии: Рютте жестко обратился к Бухаресту

Румыния должна "эффективно отвечать" на нарушение ее воздушного пространства иностранными беспилотниками и ракетами.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Генсек отметил, что союзники по НАТО подтвердили, что противовоздушная оборона остается приоритетом для Альянса.

"Учитывая войну России против Украины, которая привела к нарушению воздушного пространства стран НАТО, в частности Румынии, я хочу сказать: НАТО проявляет свою солидарность, и также мы призываем румынские власти эффективно ответить на этот инцидент", — подчеркнул Рютте.

Напомним, этой ночью в очередной раз Румыния поднимала в воздух четыре истребителя из-за неизвестного беспилотника. БпЛА проник на глубину до 14 км в юго-восточном уезде Констанца.

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