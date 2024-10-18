Головоломка на внимательность: найдите оленя в зимнем лесу

Найдите оленя в зимнем лесу — головоломка
Головоломки предназначены для тренировки мозга, памяти, критического мышления, внимательности и сосредоточенности. Это еще не все, как свидетельствуют исследования, головоломки снижают уровень стресса.
В "зимней" головоломке нужно отыскать оленя. Авторы теста дают на прохождение теста всего 8 секунд.
На изображении трое детей в зимнем лесу, двое из них лепят снеговика, а другой держит санки. Их окружают несколько деревьев. Однако где-то рядом с ними притаился олень. Олень не большой и хорошо замаскированный, поэтому для того чтобы его найти, необходимо обращать внимание на мелкие детали. Если вы справились за 8 секунд, у вас орлиное зрение.
Если вы быстро нашли оленя, вы можете быстро и точно обрабатывать и понимать новую информацию, способны замечать детали, которые другие могут пропустить.
Если нет, не упускайте руки, тренируйтесь дальше, решайте головоломки
Правильный ответ ниже.
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