Синоптики сообщили, какой будет погода на выходные в Украине

На ближайшие выходные в Украине дожди не прогнозируются, но заморозки могут усилиться.

Об этом рассказали в "Укргидрометцентре".

В субботу большинство регионов осадки не ожидаются, хотя дожди могут быть в отдельных областях, в частности в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Крыму.

Ночью возможны заморозки до -1...-3 градуса на западе, а также в Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой и Одесской областях. На севере, в частности, в Черниговской и Сумской областях, также ожидаются заморозки. В Кировоградской области температура ночью будет 0 градусов.

В течение дня максимальная температура поднимется до +15 градусов в Закарпатье, в то время как в других регионах температура будет колебаться между +10 и +11 градусами.

В Киеве ночью температура составит 0…-2 градуса, а днем прогнозируют +9…+11 градусов без осадков.

В воскресенье, 20 октября, погода останется похожей на субботнюю. Дождей станет меньше, но заморозков снова прибавится. Осадки могут наблюдаться в Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Ночью заморозки ожидаются в западных регионах, а также Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях. Дополнительно заморозки возможны в Харьковской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях, опять-таки в пределах -1...-3 градуса.

В течение дня в большинстве областей температура останется такой же, как и в субботу, до +10, +11 градусов, а в Киеве ночью снова ожидается 0...-2 градуса, днем +9...+11 градусов. Осадков не предполагается.

Напомним, кандидат географических наук и заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух сообщила, что в Украине ожидается достаточно теплая зима.

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