Синоптики повідомили, якою буде погода на вихідні в Україні

На найближчі вихідні в Україні дощі, не прогнозуються, але заморозки можуть посилитися.

Про це розповіли в "Укргідрометцентрі".

У суботу в більшість регіонів опади не очікуються, хоча дощі можуть бути в окремих областях, зокрема у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Криму.

Уночі можливі заморозки до -1...-3 градусів на заході, а також у Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях. На півночі, зокрема в Чернігівській та Сумській областях, також очікуються заморозки. У Кіровоградській області температура вночі становитиме 0 градусів.

Протягом дня максимальна температура підніметься до +15 градусів у Закарпатті, тоді як в інших регіонах температура коливатиметься між +10 і +11 градусами.

У Києві вночі температура складе 0...-2 градуси, а вдень прогнозують +9...+11 градусів без опадів.

У неділю, 20 жовтня, погода залишиться подібною до суботньої. Дощів стане менше, але заморозків знову додасться. Опади можуть спостерігатися в Донецькій, Луганській областях та в Криму.

Уночі заморозки очікуються в західних регіонах, а також у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській і Чернігівській областях. Додатково заморозки можливі в Харківській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, знову ж таки в межах -1...-3 градусів.

Протягом дня в більшості областей температура залишиться такою ж, як і в суботу, до +10, +11 градусів, а в Києві вночі знову очікується 0...-2 градуси, вдень +9...+11 градусів. Опадів не передбачається.

Нагадаємо, кандидатка географічних наук і завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух повідомила, що в Україні очікується досить тепла зима.

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