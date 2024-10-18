99% людей неправильно їдять апельсини, і ось чому

Лікарі рекомендують обов’язково їсти цитрусові у холодну пору року, адже вони допомагають організмові протистояти вірусним та респіраторним захворюванням.

Виявляється, шкірка апельсина навіть корисніша, ніж сам фрукт, тому не треба її викидати. Розповідаємо, у чому користь апельсинової шкірки, як приготувати з неї цілющий чай.

Чому не можна викидати шкірку апельсина

Практично всі люди, які їдять апельсин, викидають шкірку, з’їдаючи лише м’якоть, або вичавлюють із фрукта сік. Однак це неправильно, адже найкорисніша частина апельсину не використовується, а просто йде у смітник. В апельсиновій шкірці міститься удвічі більше вітаміну С, флавоноїдів, фенольних сполук та антиоксидантів, ніж у м’якоті.

Також шкірка апельсина містить рослинну клітковину, яка допомагає налагодити процеси травлення та розігнати метаболізм. У 100 грамах цедри міститься 136 мг вітаміну С, тоді як у м'якоті – 69 мг, а фреш містить лише 60 мг.

Апельсинова цедра має цілющий ефект, бо здатна компенсувати нестачу вітамінів в організмі, запобігає розвитку авітамінозу, захищає від вірусів та респіраторних захворювань. До того ж, апельсинова шкірка стимулює роботу кишківника, шлунку та підтримує серцево-судинну систему.

Як приготувати цілющий чай з апельсинової шкірки

Для напою треба зібрати та висушити апельсинові шкірки, можна використовувати свіжі. Закип’ятіть у каструлі літр води, додайте туди шкірку з одного апельсина, прокип’ятіть одну хвилину та зніміть з вогню. У чай можна додати трішки кориці та гвоздики для підсилення смаку, дайте настоятися напоєві 15 хвилин і можна вживати.

Такий чай допоможе зміцнити імунітет у холодну пору року. Напій буде вкрай корисним, для тих, хто хоче схуднути, адже він розганяє метаболізм, запобігаючи наростанню зайвої жирової тканини. За рахунок вмісту антиоксидантів і вітаміну С апельсиновий напій допоможе омолодитися та розгладити дрібні зморшки.

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