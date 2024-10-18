99% людей неправильно едят апельсины, и вот почему

Врачи рекомендуют обязательно есть цитрусовые в холодное время года, ведь они помогают организму противостоять вирусным и респираторным заболеваниям.

Оказывается, кожура апельсина даже более полезна, чем сам фрукт, поэтому не нужно ее выбрасывать. Рассказываем, в чем польза апельсиновой кожуры, как приготовить из нее целебный чай.

Почему нельзя выбрасывать кожуру апельсина

Практически все люди, которые едят апельсин, выбрасывают кожуру, съедая только мякоть или выжимают из фрукта сок. Однако это неправильно, ведь самая полезная часть апельсина не используется, а просто уходит в мусорку. В апельсиновой кожуре содержится вдвое больше витамина С, флавоноидов, фенольных соединений и антиоксидантов, чем в мякоти.

Также кожура апельсина содержит растительную клетчатку, которая помогает наладить процессы пищеварения и разогнать метаболизм. В 100 г цедры содержится 136 мг витамина С, тогда как в мякоти – 69 мг, а фреш содержит только 60 мг.

Апельсиновая цедра имеет целебный эффект, потому что способна компенсировать недостаток витаминов в организме, предотвращает развитие авитаминоза, защищает от вирусов и респираторных заболеваний. К тому же апельсиновая кожура стимулирует работу кишечника, желудка и поддерживает сердечно-сосудистую систему.

Как приготовить лечебный чай из апельсиновой кожуры

Для напитка нужно собрать и высушить апельсиновые шкурки, можно использовать свежие. Вскипятите в кастрюле литр воды, добавьте туда кожуру из одного апельсина, прокипятите одну минуту и снимите с огня. В чай можно добавить чуть-чуть корицы и гвоздики для усиления вкуса, дайте настояться напитку 15 минут и можно употреблять.

Такой чай поможет укрепить иммунитет в холодное время года. Напиток будет крайне полезным, для тех, кто хочет похудеть, ведь он разгоняет метаболизм, предотвращая нарастание излишней жировой ткани. За счет содержания антиоксидантов и витамина С апельсиновый напиток поможет омолодиться и разгладить мелкие морщинки.

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