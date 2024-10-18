Сработает ли План победы Зеленского: что говорят в Украине и мире

Попытка переломить ситуацию? Дипломатический ход, чтобы активизировать помощь? Или сигнал партнерам о критичности момента? Какой эффект даст План победы, обнародованный президентом Зеленским, активно обсуждается в экспертном круге и в соцсетях. План, который Владимир Зеленский сначала долго хранил в секрете, обсуждая его только с лидерами государств-партнеров. Но на этой неделе он представил в Верховной Раде и перед Советом Европы в Брюсселе.

Документ небольшой: он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Первый пункт – немедленное приглашение Украины в НАТО. Второй и третий касаются укрепления оборонных возможностей Украины при содействии партнеров. Речь идет, в частности, и о совместной защите неба, и о неядерном щите для сдерживания российской агрессии в будущем.

В четвертом пункте говорится об экономике и залежах редких ценных ископаемых в Украине: которые могут заинтересовать западных инвесторов. Пункт пятый – о послевоенной безопасности Украины и Европы. В частности, Киев предлагает замещение американских военных в Европе украинскими после завершения войны.

Так сработает ли этот план? К чему склоняются участники обсуждений, рассказала корреспондентка ТСН Мария Васильева.

Документ, который Владимир Зеленский держал в секрете, обсуждая его только с ключевыми партнерами. Как он сам назвал Планом победы.

"План победы — это гарантия, что сумасшедшие в Москве утратят возможность продолжать войну", — заявил Зеленский.

И обнародовавший в момент, когда надежды на полную победу остались разве что у самых больших оптимистов.

"Если начать двигаться с этим планом победы именно сейчас, то может завершиться война не позднее следующего года", — говорит Зеленский.

Владимир Зеленский/Скриншот из сюжета ТСН

При всей скрытности некоторые пункты плана Зеленского были известны еще до объявления из-за своей очевидности.

"Первый пункт – это приглашение Украины в НАТО. Сейчас”, — заявил президент.

Приглашение — это не вступление, а только политический жест, необходимый со стороны Альянса, чтобы продемонстрировать, что Украину выводят из серой зоны в европейское пространство безопасности. При этом самое присоединение может растянуться на годы, объясняют эксперты. Но в НАТО все ключевые игроки ориентируются на позицию США.

Также ожидаемым оказался другой пункт — о предоставлении дальнобойного оружия и разрешении бить им по российским военным объектам. Но и в этом президент Байден остается непоколебимым, каждый раз повторяя: нет, нет и еще раз нет.

В сущности, главная проблема состоит в том, что все наши партнеры ориентируются на Соединенные Штаты. Потому что сами, в принципе, европейцы, судя по позициям Франции, Великобритании, они довольно давно уже поняли, но позиция Соединенных Штатов их тормозит. Если, к примеру, завтра позиция Соединенных Штатов изменится, то, в принципе, может быть и определенный прорыв для всего Запада, потому что, повторяюсь, там все эти идеи довольно давно назрели и перезрели.

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До дня выборов в США 5 ноября никаких шансов на перемены не будет. Рисковать Байден не склонен, чтобы не дать Трампу аргументов для критики в дни, решающие для гонки. Однако, предполагают обозреватели, между днем голосования и вступлением в должность нового президента возможны сюрпризы. Хотя и в этот период межвластия и после вероятности развернуть позицию Белого Дома остается невысокой. Киев пытается изменить рамку: это больше не война России в Украине. Эта ось зла уничтожает мировой порядок.

“В коалиции преступников вместе с Путиным сейчас Северная Корея. Наша разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи, но и передачу людей. Каждый видит сотрудничество иранского режима для Путина, равно как и сотрудничество России с Китаем. И мы должны честно говорить: если мы не усилимся существенно сейчас, Путин успеет существенно усилиться в следующем году, чтобы навсегда отвергнуть дипломатию", — говорит Зеленский.

Пока Владимир Зеленский представляет свой план в Брюсселе, мы говорим о нем с бывшим министерством обороны Литвы, а теперь депутатом Европарламента Расой Юкнявичиной. Ближайшие соседи Украины, говорит она, также уверены, что на кону стоит больше, чем защита самой Украины. Они уже и сами чувствуют себя в опасности из-за слабости Запада.

"Нет другого выхода, кроме победы Украины. Такие политики, как я, из Литвы, Польши, Северной Европы, мы понимаем, как дорого может обойтись, если Украина терпит поражение. Это просто немыслимо. Какой еще план может быть? Отдать часть территории Украины? Что тогда будет? Тогда Иран, Китай, сейчас такая коалиция диктатур уже сложилась, они уже наглядно увидят, что демократии слабы и не могут бороться против диктатур”, — говорит Юкнявичине.

Идея Зеленского о неядерном сдерживании России также имеет своих поклонников в Европе. Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный щит. Один из его возможных элементов предложил лидер германского оппозиционного блока ХДС-ХСС Фридрих Мерц. В своем выступлении в Бундестаге Мерц, которого называют одним из вероятных преемников канцлера Шольца, напустился на него за отказ предоставить Украине ракеты Таурус. Он призвал поставить Путина перед фактом: если в течение 24 часов Россия не прекратит ракетно-бомбовый террор украинских городов, Германия должна поставить крылатые ракеты Таурус и снять все ограничения на их применение.

Фридрих Мерц/Скриншот из сюжета ТСН

“Вы должны очень четко и ясно сказать Путину, что мы больше не будем терпеть его неизбирательные бомбардировки гражданской инфраструктуры, больниц, детских садов. Если он не прекратит бомбардировку гражданского населения Украины в течение 24 часов, то без предупреждения Германия должна поставить крылатые ракеты Таурус. Знаете, не могу избавиться от впечатления, что угроза применить тактическое ядерное оружие по Западу, также оказывает значительное влияние на вас. В последнее время я все чаще вспоминаю слова французского философа Мишеля де Монтеня: "Страх — мать жестокости". Господин канцлер, пора преодолеть наш страх Путина. Чтобы по-настоящему покончить с зверствами в Украине”, — заявил Мерц.

Экономический пункт плана Зеленского оказался достаточно неожиданным. Киев предлагает ЕС и США соглашения о совместной защите и использовании ценных ископаемых – урана, титана, лития, графита.

И вопрос, по сути, стоит ребром. Либо к этим ресурсам будет иметь доступ Запад, или, например, Китай. И потом Китай направит эти ресурсы против этого самого Запада.

В Украине план Зеленского традиционно разделил обозревателей пополам. Критики обвиняют его в том, что этот документ, где на 90 процентов все зависит от других стран, планом победы никак не является. Скорее списком пожеланий к западным партнерам, которые уже не раз эти же просьбы отклоняли. Другие же говорят: план, как ни называется — попытка перепаковать крайне необходимые Украине вещи в новую дипломатично-медийную обертку. Ибо выстоять в новых реалиях без усиления поддержки невозможно. И это самый очевидный, хотя и не прописанный словами пункт.

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