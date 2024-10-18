Солдатов из КНДР экипируют в российскую форму: видео с полигона

Детали, куда они будут отравлены, не сообщается.
На Дальнем Востоке России проходит подготовка северокорейских военных для участия в войне против Украины. Их экипируют в русскую форму.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"Недавно получены кадры, которым не больше 72 часов. Это Сергеевский полигон на Дальнем Востоке России", — говорится в сообщении.
Напомним, 18 октября российские телеграмм-каналыначали распространять видео, на котором, по словам авторов, изображены северокорейские военные на полигоне в РФ. Это, вероятно, первые визуальные доказательства их присутствия в России, где они готовятся к опрокидыванию в Украину. На ролике видны несколько групп солдат, снимаемых российскими военными через бетонный забор.
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