Солдатів із КНДР екіпірують у російську форму: відео з полігону

Деталі, куди вони будуть перекинуті, не повідомляються.

На Далекому Сході Росії відбувається підготовка північнокорейських військових для участі у війні проти України. Їх екіпірують у російську форму.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Нещодавно отримані кадри, яким не більше 72 годин. Це Сергіївський полігон на Далекому Сході Росії", - йдеться у повідомленні.

Росія готує північнокорейських військових до війни проти України

Нагадаємо, 18 жовтня російські телеграм-канали почали поширювати відео, на якому, за словами авторів, зображені північнокорейські військові на полігоні в РФ. Це, ймовірно, перші візуальні докази їх присутності в Росії, де вони готуються до перекидання в Україну. На ролику видно кілька груп солдатів, яких знімають російські військові через бетонний паркан.

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