Північна Корея вступає у війну: як і скільки бійців КНДР допомагатимуть Путіну вбивати українців

Незважаючи на те, що північнокорейські військові можуть бути погано підготовленими та немотивованими, їхня кількість може серйозно вплинути на ситуацію на фронті, особливо враховуючи кризу з кадрами в російській армії.

Північна Корея фактично вступає у війну проти України. Окрім постачання Росії ракет, диктаторський режим КНДР відпраляє до країни-агресорки робітників для заводів та особовий склад для армії. Це офіційно підтвердили президент України Володимир Зеленський, ГУР та південнокорейська розвідка. Ба більше, ЗСУ під час одного з ударів вже ліквідували шістьох офіцерів з КНДР.

Скільки військових з КНДР тренує Росія і перекине на війну, а також яку загрозу становлять північно корейські солдати для фронту в Україні, – читайте на ТСН.ua.

Війська КНДР тренуються в Росії – відео

Російські телеграм-канали узялися 18 жовтня поширювати відео, на якому, як стверджується, зафіксовані північнокорейські військові на одному з полігонів на території РФ. Ймовірно, це перші візуальні докази присутності у країні-агресорці бійців з КНДР, які готуються до перекидання до України.

На ролику зафіксовано кілька груп з кількох десятків солдатів, яких російські військові військові знімають на телефони через отвори у бетонному паркані.

"Ось вони. Побігли, побігли. Не можна їх знімати. Зараз орда піде. Їх мільйони тут", – сказав автор відео, явно перебільшивши кількість.

Війська КНДР зняли на відео на полігоні в Росії

Як з’ясували в OSINT-спільноті "КіберБорошно", відео тренувань, імовірно, північнокорейських військових було знято в Сєргєєвці у Приморському краї РФ.

Полігон у Росії, де тренуються війська КНДР / Фото: OSINT-спільнота "КіберБорошно"

Полігон у Росії, де тренуються війська КНДР / Фото: OSINT-спільнота "КіберБорошно"

Полігон у Росії, де тренуються війська КНДР / Фото: OSINT-спільнота "КіберБорошно"

Військові з Північної Кореї вже воюють в Україні?

На початку жовтня видання Kyiv Post повідомило, що в районі окупованого Донецька внаслідок удару було ліквідовано понад 20 ворожих військових, серед яких були і шестеро офіцерів з Північної Кореї. Ще двоє представників КНДР отримали поранення.

За інформацією видання, північнокорейські військові прибули на окуповані території України, щоб "провести переговори з російськими колегами".

У російських пабліках повідомлялося, що перед ударом окупанти демонстрували північним корейцям підготовку свого особового складу до штурмових дій та оборони.

У Кремлі невдовзі традиційно взялися заперечувати участь північнокорейських військ у війні проти України. Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав інформацію від ЗМІ "інформаційною качкою". Зауважимо, що 14 жовтня президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми проєкт про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство з КНДР.

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За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), які посилаються на публікацію The Washington Post, разом із російськими військами в Україні діють північнокорейські солдати. Як розповів представник української військової розвідки, окремі офіцери з КНДР спостерігають за російськими бійцями і вивчають поле бою на окупованих територіях України.

Один з українських чиновників сказав, що в Росії проходять підготовку "кілька тисяч" північнокорейських піхотинців. З його слів, вороже командування може перекинути їх на лінію фронту в Україні до кінця 2024 року або ж – до прикордонних районів РФ для звільнення "резервів" для участі в боях в Україні.

Як повідомило видання The Guardian, північнокорейські військові інженери можуть допомагати росіянам із запуском по Україні балістичних ракет KN-23.

"Приєднання до війни проти України дає Північній Кореї можливість випробувати зброю, отримати бойовий досвід для своїх військ і зміцнити свої позиції як потужного міжнародного союзника", – зауважили в The Guardian.

Зеленський заявив про включення КНДР у війну – деталі

А вже 13 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад для армії.

"Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта", – висловився президент.

У звернені наступного дня Зеленський сказав, що йдеться про фактично включення Північної Кореї у війну.

А ще глава держави зробив заяву про "коаліцію злочинців", до якої входять Росія. Північна Корея та Іран. Окрім того співпрацю з росіянами продовжує Китаєм.

"Родина Кім тримає у рабстві понад 20-мільйонну частину корейського народу. Наша розвідка фіксує не лише передавання зброї з Північної Кореї до Росії, але й передавання людей. Це робітники для російських заводів – замість убитих на війні громадян РФ, а також особовий склад для російської армії. Це уже факт", – повідомив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

16 жовтня видання "РБК.Україна" з посиланням на джерело в Силах оборони повідомило, що на Далекому Сході в Росії відбувається підготовка 10 тис. військових з Північної Кореї до перекидання на прикордонні території біля України. Окрім того, солдатів з КНДР можуть підготувати ще й для ротації російських військ для вивільнення їхнього особового складу тощо.

Своєю чергою Зеленський напередодні повідомив, що Північна Корея готує на своїй території 10 тис. солдатів:

"З наших розвідданих у нас є інформація, що Північна Корея надіслала тактичний персонал й офіцерів до України – на тимчасово окуповані території. Вони готують на своїй території 10 тисяч солдатів, але їх ще не перемістили до України або до Росії".

"Бурятський батальйон"

Видання LIGA.net із посиланням на джерело в розвідці повідомило, що в РФ на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади формується "особливий бурятський батальйон", який укомплектований громадянами Північної Кореї. Орієнтовна кількість особового складу цього батальйону становить приблизно 3000 осіб. Наразі військових забезпечують стрілецьким озброєнням і боєприпасами. Джерело з розвідки повідомило, що батальйон може бути залучений до виконання бойових завдань поблизу Суджі та Курська.

Вже стало відомо про те, що 18 північних корейців з "особливого бурятського батальйону" втекли зі своїх позицій на кордоні Брянської та Курської областей РФ. Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела у спецслужбах. Подія сталася за 7 км від держкордону з Україною. Мотиви втечі невідомі, окупаційна армія розпочала пошуки.

Скільки військових з КНДР готують до війни проти України?

Згідно зі свіжою заявою начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, наразі майже 11 тис. піхотних військових з Північної Кореї навчаються на сході Росію, щоб воювати в Україні.

"Вони будуть готові воювати в Україні вже 1 листопада", – сказав Буданов.

Він додав, що північнокорейські військові використовуватимуть російську техніку та боєприпаси.

Перший кадровий склад із 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна створила плацдарм із запеклими боями. Куди піде решта – наразі незрозуміло.

"Зараз ми не маємо повної картини", – сказав начальник ГУР.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов / Фото: Офіс президента України

А видання "Бабель" із посиланням на джерела в українській розвідці поінформувало, що росіяни тренують північнокорейських військових на чотирьох своїх полігонах: у Хабаровсьу, Усурійську, Благовєщенську, Владивостці.

Північна Корея фактично бере участь у війні в Україні та відправить 12 тис. військових, зокрема, спецпризначенців. Про це пише Reuters із посиланням на дані південнокорейської розвідки.

"Поточна ситуація з тіснішим зв'язком Росії і Північної Кореї вийшла за межі військових постачань і дійшла до фактичного відправлення військ. Вона становить серйозну загрозу безпеці не тільки для нашої країни, але і для міжнародної спільноти", – заявив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль після наради з представниками розвідки.

Як війська з Північної Кореї вплинуть на фронт?

Як сказав у коментарі для ТСН.ua полковник США у відставці, керівник Євразійської програми у Foreign Policy Research Institute Роберт Гамільтон, очевидно, що північнокорейські солдати вже воюють на боці Росії, про що свідчить загибель щонайменше шести з них під час нещодавнього українського удару в Донецьку.

"На цей момент схоже, що північнокорейський військовий контингент в Україні в основному складається з інженерів і техніків, які керують системою балістичних ракет малої дальності, яку КНДР надала Росії для використання в Україні. Але ходять постійні чутки, що Росія отримає до 3 тис. північнокорейських солдатів, які воюватимуть піхотою в Україні", – розповів Гамільтон.

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Генерал у відставці, колишній аташе США з оборони у Москві Кевін Раян сказав ТСН.ua, що північні корейці можуть бути задіяні росіянами для обслуговування або експлуатації обладнання/зброї, надісланої до РФ з Північної Кореї.

"Той факт, що Росія продовжує шукати та вербувати іноземні війська для своєї війни свідчить, що Росія продовжує мати проблеми з отриманням достатньої кількості солдатів", – зауважив Раян.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин міг відправити на допомогу російській армії певну кількість малоцінних солдатів, яких за потреби кинуть у "м'ясні штурми". Таку думку висловив журналіст, громадський активіст та аеророзвідник ЗСУ Ігор Луценко.

"Я думаю, що дві найбільш імовірні точки їх появи – це Курська область та Донбас у районі Покровська, Курахового чи на інших напрямках, де відбуваються атаки. Тому що саме там найбільша щільність застосування усіх засобів, які були б цікавими для північних корейців. Вони мають побачити маневрену війну, яка відбувається на Курщині, а також тактично-позиційну війну, яка здебільшого відбувається на Донбасі. Тобто я думаю, що на місці північнокорейських спеціалістів я б подивився саме ці два театри бойових дій", – розповів Луценко.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і військові / Фото: Associated Press

На думку заступника командира 3-ї ОШБр Максима Жоріна, навіть невмотивовані та погано оснащені солдати з Північної Кореї можуть суттєво вплинути на ситуацію на фронті. За його словами, окремі спеціалісти з КНДР вже давно проводять спільну роботу з росіянами. Перш за все йдеться про ППО, інженерів і тд.

"Що стосується піхоти, то очевидно, це буде не найбільш мотивована та якісна піхота, але це у будь-якому випадку люди, які потрібні на фронті. І вплинути на ситуацію вони можуть суттєво, навіть якщо замінять російські підрозділи в тилу", – розповів Жорін.

А директор фонду "Повернись живим", ветеран АТО Тарас Чмут зазначив, що "одномоментне посилення якоїсь ділянки фронту ~10 к підготовлених в/с, на фоні тотальної кризи в ЗСУ може призвести до прориву фронту з виходом на оперативний простір".

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