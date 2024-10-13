"Може стати серйозним гравцем": Тарас Чмут про роль КНДР у війні в Україні

РФ не приховує посиленння військової співпраці з КНДР.
Північна Корея може стати серйозним гравцем у війні в Україні.
Таку думку висловив директор одного з найбільших волонтерських фондів "Повернись живим", ветеран АТО Тарас Чмут на своїй сторінці у Мережі X.
Чмут зазначив, що КНДР може допомогти РФ у великим мобілізаційним ресурсом.
"Окрім 70% зовнішніх поставок боєприпасів, тут ще може бути великий мобілізаційний ресурс — одномоментне посилення якоїсь ділянки фронту ~10 к підготовлених в/с, на фоні тотальної кризи в ЗСУ може призвести до прориву фронту з виходом на оперативний простір", - написав Чмут.
Додамо, на думку аналітика Віталія Портникова, можлива поява військ Північної Кореї в Україні показує, що у Кремля серйозні проблеми з резервами і найманці з КНДР будуть відігравати ту роль, яку раніше виконували "вагнерівці".
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