Розстріл українських військових на Курщині: омбудсмен зробив заяву

Дії окупантів є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, відреагувавши на інформацію проєкту DeepState про розстріл росіянами дев'ятьох українських військовополонених на Курщині.

Він вкотре направив листи до ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста щодо чергового злочину росіян.

"Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія - це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини!" - наголосив Лубінець.

Раніше аналітики проєкту DeepState повідомили, що окупанти на Курщині вбили українських військових.

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