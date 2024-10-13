Російські загарбники продовжують чинити воєнні злочини проти наших захисників. Цього разу окупанти розстріляли 9 українських військових у Курській області.

Про це повідомили у DeepState

"Від наших джерел у 1 ОТБр стало відомо, що окупанти 10 жовтня розстріляли дронщиків та суміжників в районі н.п. Зелений Шлях. Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися, – пишуть аналітики.



