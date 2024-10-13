Россияне расстреляли 9 украинских военных на Курщине — DeepState

Российские захватчики продолжают совершать военные преступления против наших защитников. В этот раз оккупанты расстреляли 9 украинских военных в Курской области.

Об этом сообщили в DeepState

"От наших источников в 1 ОТБр стало известно, что оккупанты 10 октября расстреляли дронщиков и смежников в районе н.п. Зеленый Путь. Дополнительные детали обстоятельств выясняются, но известно, что ребята выходили на позиции с уверенностью, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество БК было ограничено и они были вынуждены сдаться", – пишут аналитики.

Напомним, в Сети опубликовали видео с доказательством еще одного военного преступления российских оккупантов, расстрелявших пленных украинских бойцов в поселке Нью-Йорк Донецкой области.

На YouTube-канале "Азова" опубликовано полное видео допроса пленника россиянина, который рассказал об обстоятельствах этого военного преступления. В частности, он сказал, что командование дало указание пленных не брать и расстреливать украинских бойцов.

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