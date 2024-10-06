Окупанти розстріляли українських полонених у Нью-Йорку

Командування російської окупаційної армії дало вказівку полонених не брати і розстрілювати українських бійців.
У Мережі опублікували відео з доказом ще одного воєнного злочину російських окупантів, які розстріляли полонених українських бійців у селищі Нью-Йорк Донецької області.
Відповідні кадри з’явилися в неділю, 6 жовтня, у Telegram-каналі 12-ої бригади спеціального призначення “Азов”.
Момент жорстокого злочину окупантів зафіксував розвідувальний дрон.
Росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного з підрозділів.
Пізніше бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного з групи окупантів, яка вчинила це звірство.
На YouTube-каналі “Азову” опубліковане повне відео допиту полоненого росіянина, який розповів про обставини цього воєнного злочину. Зокрема він сказав, що командування дало вказівку полонених не брати і розстрілювати українських бійців.
Нагадаємо, російського окупанта, який причетний до страти на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ чотирьох українських військових, можуть судити в Україні. Підозрюваний перебуває в українському полоні.
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