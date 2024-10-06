Динамо – Кривбас: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

У неділю, 6 жовтня, "Динамо" прийматиме "Кривбас" у матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Початок зустрічі – о 18:00.

Після семи матчів у нинішньому розіграші УПЛ команда Олександра Шовковського перед початком цього туру з 19 очками очолювала таблицю. "Кривбас" з 11 балами перебував на восьмій позиції.

Пряма трансляція матчу "Динамо" – "Кривбас" доступна на Youtube-каналі FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах 2+2 та UPL.TV, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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