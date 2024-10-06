"Полісся" обіграло "Ворсклу" та піднялося на перше місце в УПЛ (відео)

"Полісся" здобуло перемогу над "Ворсклою" в домашньому матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок у Житомирі завершився з рахунком 2:1 .

На 32-й хвилині зустрічі господарі відкрили рахунок завдяки голу венесуельського нападника Луіфера Ернандеса.

На 40-й хвилині полтавська команда відновила паритет у грі зусиллям Ібрагіма Кане. Тож на перерву команди вирушили за нічийного рахунку.

У другому таймі підопічні Імада Ашура забили вирішальний гол – на 71-й хвилині Артем Смоляков красиво пробив здалеку в правий верхній кут.

Огляд матчу "Полісся" – "Ворскла"

Буде додано незабаром.

Перемога дозволила "Поліссю" з 20 очками очолити турнірну таблицю УПЛ, обійшовши "Олександрію" за додатковими показниками. На один бал від них відстає "Динамо", яке зіграло на один матч менше – сьогодні кияни приймуть "Кривбас".

Зазначимо, що житомирський клуб ще не програвав цього сезону чемпіонату України – шість перемог і дві нічиї. "Ворскла" йде на 12-й позиції, маючи у своєму активі 9 залікових пунктів.

У десятому турі УПЛ, який відбудеться після міжнародної паузи, "Полісся" 19 жовтня прийме "Лівий Берег", а підопічні Сергія Долганського того ж дня на виїзді позмагаються з "Олександрією".

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