Динамо – Кривбасс: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок 9-го тура чемпионата Украины по футболу.

В воскресенье, 6 октября, "Динамо" будет принимать "Кривбасс" в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 18.00.

После семи матчей в нынешнем розыгрыше УПЛ команда Александра Шовковского перед началом тура с 19 очками возглавляла таблицу. "Кривбасс" с 11 баллами находился на восьмой позиции.

Прямая трансляция матча "Динамо" – "Кривбасс" доступна на Youtube-канале FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканалах 2+2 и UPL.TV, в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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