Журналіст пояснив, що війська КНДР робитимуть в Україні

Можлива поява військ Північної Кореї в Україні показує, що у Кремля серйозні проблеми з резервами і найманці з КНДР будуть відігравати ту роль, яку раніше виконували "вагнерівці".

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

Він заявив, що направлення військ КНДР на фронт в Україну цілком можливе, оскільки влада КНДР використовує своїх громадян у якості рабів, тому вона відправить їх на війну за гроші.

"Але чи можна це назвати поганою новиною? Ми ж розуміємо, що якщо в Росії було б достатньо резервів, північнокорейці не були б потрібні їм у цій війні", - зазначив він.

Портников заявив, що військовослужбовців КНДР можна порівняти із появою "вагнерівців".

"Вони в принципі збудували досить непогану конструкцію з гарматного м’яса, коли ти можеш задіяти велику кількість людей, коли смертність серед цих людей тебе абсолютно не обходить, це не викликає ніякого соціального резонансу. Якісь люди пішли служити у приватну воєнну компанію за гроші, а ще якщо вони з місць позбавлення волі, то вони самі хотіли якимось чином реабілітуватися, — ну прекрасно ", - заявив він.

Разом з тим історія з повчанням Пригожина показала Кремлю, що ця ідея не спрацьовує, тому що ПВК — це інший центр сили, навіть якщо це повністю вбудована вертикаль.

"Це як державне підприємство і приватне, воно немовби тобою контролюється, але в такій країні, як Росія, у його власника можуть бути свої інтереси, з матеріальної погляду. Приблизно те ж саме відбулося з Пригожиним. До речі, власник приватного підприємства досить часто, коли він пов’язаний з державною машиною, може бачити її неефективність, і це теж державній машині не подобається", - пояснив він.

Журналіст заявив, що у РФ завершили роботу з "вагнерівцями", але тепер їм потрібна заміна, тому цю роль будуть виконувати війська КНДР.

"Скільки північнокорейців би не загинуло, це ні на кого в Росії взагалі не вплине. Росіяни взагалі, напевно, хотіли б, щоб за них воювали північні корейці. В самій Північній Кореї це теж точно нікого не зацікавить. Світова спільнота може на це реагувати, тільки як? Проти Північної Кореї і так запроваджені санкції, можна ще 10 ввести, але це ж не має ніякого значення. Північна Корея економічний домініон Китайської Народної Республіки, і вона співпрацює з РФ та Іраном. Фактично є економіки, які немовби відокремлені, відрізані частково від Заходу, співпрацюють з Китаєм. От і все, нічого Захід тут зробити не може. Він може виступати з заявами, засуджувати Кім Чен Ина. Але він є людиною досить серйозною, у нього є ядерний потенціал. На Заході не можуть нічого з цим зробити, вони це допустили", - резюмував Портников.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що війська КНДР будуть виконувати не тільки інженерні завдання на фронті в Україні, але й брати участь у боях на лінії зіткнення.

Крім того, ми раніше інформували, що війська Північної Кореї допомагають РФ запускати ракети KN-23.

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