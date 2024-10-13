На Сумщині пролунало 73 вибухи

Протягом минулої доби загарбники здійснили 34 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 73 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Миропільська, Річківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська громади.

Річківська громада: здійснено пуск КАБ (3 вибухи).

Краснопільська громада: ворог бив з міномету (20 вибухів), FPV-дронами (2 вибухи).

Новослобідська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).

Шалигинська громада: завдано атаку FPV-дроном (1 вибух), КАБ (5 вибухів).

Хотінська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи), артилерійські обстріли (9 вибухів).

Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії (12 вибухів). Також були удари FPV-дронів (12 вибухів).

Великописарівська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.

Білопільська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).

Сумська громада: завдано ракетного удару (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія обстріляла Одещину дронами та ракетою.

Крім того, ми раніше інформували, що вересень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні 2024 року.

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