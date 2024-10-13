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В Сумской области прогремели 73 взрыва

В Сумской области прогремели 73 взрыва

Враг обстреливает Сумщину (фото иллюстративный)

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.

За прошедшие сутки захватчики произвели 34 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 73 взрыва. Обстрелы получили Сумская, Хотинская, Миропольская, Речковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская общины.

  • Речковское общество: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва).
  • Краснопольское общество: враг бил из миномета (20 взрывов), FPV-дронами (2 взрыва).
  • Новослободская община: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв).
  • Шалыгинская община: нанесена атака FPV-дроном (1 взрыв), КАБ (5 взрывов).
  • Хотинская община: произошли сбросы ВОГ с БпЛА (2 взрыва), артиллерийские обстрелы (9 взрывов).
  • Миропольское общество: россияне ударили из артиллерии (12 взрывов). Также были удары FPV-дронов (12 взрывов).
  • Великописаревская община: 4 мины сбросил враг на территорию общины.
  • Белопольское общество: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).
  • Сумская община: нанесен ракетный удар (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что Россия обстреляла Одесщину дронами и ракетой.

Кроме того, мы ранее информировали, что сентябрь стал месяцем с самым большим количеством жертв среди гражданских в Украине в 2024 году.

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