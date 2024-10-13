В Израиле сузили перечень целей для атаки по Ирану - СМИ

В Соединенных Штатах считают, что в ЦАХАЛ сузили перечень целей в Иране, которые будут атаковать в ответ на массированный ракетный обстрел территории Израиля.

Об этом пишет NBC News.

В сообщении указывается, что Израиль пока не намерен атаковать ядерные объекты или совершать целенаправленные убийства иранских чиновников. Вместе с тем, отмечается, что в Израиле еще не определили окончательно цели для атаки.

Источники издания сообщают, что точное время и форма ответного удара Израиля еще не определены, но армия готова нанести удар по Ирану в любой момент.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран, ожидая ответа от Израиля, отвел свои нефтетанкеры.

Кроме того, мы ранее информировали, что Тегеран готов к мирной инициативе в Ливане.

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