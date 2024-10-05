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Байден рекомендует Израилю не бить по нефтяным объектам Ирана

Байден рекомендует Израилю не бить по нефтяным объектам Ирана

Президент США Джо Байден об ударах по Ирану / Фото: Associated Press

Байден также призывает реализовать его план урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что у Израиля есть право ответить Ирану и поддерживаемой Тегераном группировке "Хезболла" на "злостные нападения".

Об этом президент США заявил во время брифинга 4 октября.

На вопрос о том, будет ли Израиль наносить удары по иранским нефтяным объектам, Байден ответил, что пока решение окончательно не принято.

"Израиль еще не решил, что будет делать в ответ на действия Ирана, это находится на стадии обсуждения. Будь я на их месте, я бы подумал о других альтернативах, кроме атаки на нефтяные объекты", — сказал он.

Вместе с тем, президент США заявил, что у Израиля есть полное право нанести ответный удар по Ирану и "Хезболли".

"Но дело в том, что они (израильтяне, — ред.) должны быть намного более осторожными по поводу потерь среди гражданского населения во время военных операций", — сказал Байден.

Он добавил, что мирный план по прекращению войны в Секторе Газа получил поддержку Совета безопасности ООН и подавляющего большинства международных партнеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по российской авиабазе в Сирии, в результате чего был уничтожен груз иранского оружия для "Хезболлы".

Кроме того, мы ранее информировали, что в Defense Express дали оценку атаке Ирана по Израилю.

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