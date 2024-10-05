Байден рекомендує Ізраїлю не бити по нафтових обʼєктах Ірану

Байден також закликає реалізувати його план врегулювання ситуації на Близькому Сході.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що в Ізраїля є право відповісти Ірану та підтримуваному Тегераном угрупованню "Хезболла" на "злісні напади".

Про це президент США заявив під час брифінгу 4 жовтня.

На питання про те, чи буде Ізраїль завдавати ударів по іранських нафтових обʼєктах, Байден відповів, що поки рішення остаточно не прийняте.

"Ізраїль ще не вирішив, що буде робити у відповідь на дії Ірану, це знаходиться на стадії обговорення. Якби я був на їхньому місці, я б подумав про інші альтернативи, крім атаки на нафтові об'єкти", - сказав він.

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Разом з тим, президент США заявив, що в Ізраїля є повне право завдати удару у відповідь по Ірану та "Хезболлі".

"Але річ у тому, що вони (ізраїльтяни, - ред.) повинні бути набагато обережнішими щодо втрат серед цивільного населення під час військових операцій", - сказав Байден.

Він додав, що мирний план щодо припинення війни у Секторі Гази отримав підтримку Ради безпеки ООН і переважної більшості міжнародних партнерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль завдав удару по російській авіабазі у Сирії, в результаті чого було знищено вантаж іранської зброї для "Хезболли".

Крім того, ми раніше інформували, що в Defense Express дали оцінку атаці Ірану по Ізраїлю.

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