"Провал всієї ракетної програми": в Defense Express дали оцінку атаці Ірану по Ізраїлю

Аналітики порталу припускають, що Іран звернеться до Росії за допомогою, щоб нівелюювати недоліки атаки.

В Defense Express вважають, що атака Ірану на Ізраїль 1 жовтня зазнала "провал всієї ракетної програми".

Про це йдеться у статті військового порталу Defense Express.

Аналітики пишуть, що балістична атака Ірану завершилася нульовим результатом. Навіть попри те, що Тегеран зробив висновки зі своєї попередньої нерезультативної атаки 14 квітня, яка завершилась знищенням Ізраїлю та його союзниками 99% загроз.

За повідомленням ізраїльської армії ЦАХАЛ, Іран запустив 181 балістичну ракету, які були запущені декількома хвилями. Вся атака тривала близько 30 хвилин.

"І хоча перші відео з Ізраїлю формували враження, що протиракетна оборона країни проламана, результат виявився зовсім інший", - зауважують у Defense Express.

Автори видання вважють, те, що протиракетна оборона Ізраїлю "пропустила" балістичні ракети, є цілком закономірний, "бо їх було занадто багато і все впирається у кількість ракет у таких системах, як Arrow-3, яка відповідає за перехоплення балістичних ракет середньої дальності, а також, можливо "Пращі Давида".

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Там зауважили, що "Залізний купол", який відомий у всьому світі, не призначений для відбиття балістичних ракет, хоча і може "доопрацьовувати" по уламках, падіння яких становить загрозу.

"Водночас іранські ракети продемонстрували точність на рівні "кудись в Ізраїль", а у найкращому випадку у районі +/- 400 метрів, якщо брати випадок із ракетою, що впала поряд зі штаб-квартирою "Моссада". Також ще їх одним мінусом стала мала бойова частина, яка до того ж вибухає після того, як ракета вже не просто зіштовхнулась із землею, а встигла у неї "заритися" на декілька метрів. А тому ударна хвиля та уламки поглинаються нею", - сказано на сайті.

Аналітики вважають, що "мова йде про провал всієї ракетної програми країни, зі створенням хоч і далекобійних, але вкрай неточних та малопотужних ракет. І вочевидь Іран запросить у РФ системи навігації для них, які дозволять нівелювати один з недоліків".

Нагадаємо, видання Аxios пише, що Ізраїль планує завдати значного удару Ірану у відповідь на ракетну атаку, яка сталася у вівторок.

Новини ТСН 14:00 2 жовтня. Відхід ЗСУ із Вугледара, розстріл військовополених і США пригрозили Ірану

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