"Провал всей ракетной программы": в Defense Express дали оценку атаке Ирана по Израилю

Аналитики портала предполагают, что Иран обратится в Россию за помощью, чтобы нивелировать недостатки атаки.

В Defense Express считают, что атака Ирана на Израиль 1 октября потерпела "провал всей ракетной программы".

Об этом говорится в статье военного портала Defense Express.

Аналитики пишут, что баллистическая атака Ирана завершилась нулевым результатом. Даже, несмотря на то, что Тегеран сделал выводы из своей предварительной нерезультативной атаки 14 апреля, которая завершилась уничтожением Израиля и его союзниками 99% угроз.

По сообщению израильской армии ЦАХАЛ, Иран запустил 181 баллистическую ракету, запущенную несколькими волнами. Вся атака продолжалась около 30 минут.

"И хотя первые видео из Израиля формировали впечатление, что противоракетная оборона страны проломлена, результат оказался совсем иным", — отмечают в Defense Express.

Авторы издания считают, что противоракетная оборона Израиля "пропустила" баллистические ракеты, вполне закономерна, "поскольку их было слишком много и все упирается в количество ракет в таких системах, как Arrow-3, отвечающая за перехват баллистических ракет средней дальности," а также, возможно, "Прящи Давида".

Также читайте Иран атакует Израиль: запущено более сотни ракет

Там отметили, что "Железный купол", известный во всем мире, не предназначен для отражения баллистических ракет, хотя и может "дорабатывать" по обломкам, падение которых представляет угрозу.

"В то же время иранские ракеты продемонстрировали точность на уровне "куда-то в Израиль", а в лучшем случае в районе +/- 400 метров, если брать случай с упавшей рядом со штаб-квартирой "Моссада" ракетой". Также еще их одним минусом стала мала боевая часть, к тому же взрывающаяся после того, как ракета уже не просто столкнулась с землей, а успела у нее "зариться" на несколько метров. А потому ударная волна и обломки поглощаются ею", — сказано на сайте.

Аналитики считают, что "речь идет о провале всей ракетной программы страны, с созданием хоть и дальнобойных, но крайне неточных и маломощных ракет. И очевидно, Иран пригласит в РФ системы навигации для них, которые позволят нивелировать один из недостатков".

Напомним, издание Аxios пишет, что Израиль планирует нанести значительный удар Ирану в ответ на произошедшую во вторник ракетную атаку.

Новости ТСН 14:00 2 октября. Отход ВСУ из Угледара, расстрел военнослужащих и США пригрозили Ирану

Читайте также: