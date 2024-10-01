Теракт в Тель-Авиве: двое неизвестных устроили бойню в трамвае

В Тель-Авиве двое неизвестных мужчин напали на пассажиров трамвая с ножом и винтовкой. В результате теракта шесть человек погибли, еще девять получили ранения.

Об этом пишет Times Of Israel.

Все девять раненых госпитализированы. По словам медиков, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

"Один из террористов был вооружен штурмовой винтовкой, а другой — ножом. Пара расстреляла и нанесла ножевые ранения мирным жителям на трамвае Тель-Авива, а затем продолжила движение пешком, нападая на людей на улице", – сообщило издание подробности инцидента.

Террористов, устроивших бойню в Тель-Авиве, зафиксировала камера видеонаблюдения / Фото: скриншот с видео

Израильский новостной сайт MigNews сообщил, что двое мужчин, совершивших теракт в Тель-Авиве, являются жителями Хеврона, города в южной части Западного берега реки Иордан, расположенного в 30 км южнее Иерусалима.

По данным полиции, оба террориста были застрелены сотрудником муниципальной службы безопасности и вооруженным гражданином, который оказался на месте трагедии.

Напомним, в августе в Тель-Авиве взорвался грузовик со взрывчаткой, в результате чего погиб его водитель. По оценкам полиции, это мог быть теракт.

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