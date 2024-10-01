Джамала призналась, куда потратит более 400 тыс. грн с полученной Шевченковской премии

Украинская певица Джамала высказалась о финансовой награде, которую ей вручило государство.

Так, еще в марте артистка получила награду Национальной премии имени Тараса Шевченко за свой фольклорный альбом Qirim. Как известно, премия предусматривает денежное вознаграждение. В этом году каждый победитель сумел получить по 429 тыс. грн. В свою очередь, Джамала в комментарии "Музвару" сообщила, что средства не будет тратить на себя. И объяснила, что планирует их вложить в реализацию образовательного проекта. В частности, стремится вместо русскоязычных песен в учебных заведениях Украины предложить ноты песен из альбома Qirim. Звезда признается, что разработка и печать экземпляров стоит немало, но она все равно готова вкладывать и свои деньги.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Сейчас в музыкальных школах, училищах, консерваториях убрали русскоязычный репертуар, которого у нас было очень много. Я имею цель сделать ноты альбома "QIRIM". Потому что там есть все – музыка, аранжировки, песни просто супер вокальные. Не то, что с ими экзамены можно сдавать, но и поступать в самые престижные вузы, потому что это не каждый может спеть. Имею в виду, что технические требования есть, что надо. То есть можно сделать ноты. Мы занимаемся этим. Но, к сожалению, этих средств не хватит, но мне очень хочется сделать это и подарить все равно", – рассказала артистка.

Напомним, недавно Джамала выпустила самый длинный украинский клип и показала архивные видео из своего детства с семьей.

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