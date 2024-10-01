Что в саду у Дэвида Бекхэма: футболист показал, как выращивает картошку

Известный футболист в очередной раз доказал, что он не только талантливый спортсмен, но и отличный хозяин.

На своей странице футбольный секс-символ Дэвид Бекхэм часто показывает свою повседневную жизнь и приоткрывает занавес своего хозяйственного дворика.

Во времена Covid многие звезды начали заниматься садоводством и выращиванием собственных свежих и качественных продуктов. Среди них Памела Андерсон, Джулия Робертс, Кортни Кокс, Дэвид Бекхэм и т.д. И если со временем кто-то забросил это дело, Бекхэм, вероятно, остается в нем на долго, ведь кроме кур, у него есть свой небольшой огород, которым он похвастался подписчикам.

На видео футболист показал свои грядки и курочек, а в тексте к видео признался, что "Раньше я интересовался мотоциклами и кемпингом, но теперь меня интересует салат кейл, мед и цветы для дома, однако, возможно, скоро придется все же отправляться в путь..." ".

Читатели поражены упорством красавчика по садоводству. Его видео набирают большое количество просмотров и комментариев.

И все же, что выращивает Дэвид:

Лук;

Сливу;

Травы и цветы;

Салат кейл;

Краснокачанную капусту;

Зеленую капусту;

Картофель;

Ягоды;

Дэвид отметил, что на его грядках много картофеля из которого он собирается делать домашние чипсы. Достаточно большую территорию своего огорода он готовит для выращивания ягод и сейчас именно в процессе подготовки необходимой для этого зоны.

А вот читатели обратили внимание на настоящую щепетильность и идеальность его грядок, ведь все растения действительно ухожены, а вокруг настоящая чистота, несмотря на то, что на территорию иногда заходят известные "курочки Бекхэма".

@davidbeckham I can hear my east end mates going “he has changed” ♬ оригинальный звук — David Beckham

Подписчики говорят, что Дэвид понял, что такое тихое счастье и транслирует эту идею своим подписчикам и многие из тех, кто проживает в домах уже завели своих первых милых цыплят.

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