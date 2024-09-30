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В розовом платье от Elie Saab: Памела Андерсон в красивом образе сияла на кинофестивале

В розовом платье от Elie Saab: Памела Андерсон в красивом образе сияла на кинофестивале

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

57-летняя звезда сериала 90-х "Спасатели Малибу" выглядела великолепно на мероприятии.

Памела Андерсон представила фильм "Последняя танцовщица" (The Last Showgirl) на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. В картине она сыграла главную роль.

На красной дорожке актриса предстала в красивом аутфите. На ней было розовое платье макси от бренда Elie Saab с длинными рукавами с прорезями, которое было похоже на накидку. Наряд имел пикантный вырез и был украшен изысканной брошью с бриллиантами.

Памела Андерсон / © Getty Images
Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Андерсон собрала волосы в скромную прическу, накрасила губы красной помадой, украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздями и завершила лук маникюром.

Памела Андерсон / © Getty Images
Памела Андерсон / Фото: Getty Images

О фильме:

Фильм "Последняя танцовщица" рассказывает о Шелли (Памела Андерсон), танцовщице из Лас-Вегаса, за несколько недель до закрытия последнего традиционного шоу в Городе грехов. В фильме также сыграли Джейми Ли Кертис, Билли Лурд, Бренда Сонг, Дэйв Баутиста, Кирнан Шипка, Джейсон Шварцман и другие.

Напомним, ранее на улицах Испании Памела Анлерсон появилась с ног до головы одета во все черное. Она сочетала легкие свободные брюки, немного помявшиеся, с трикотажной кофтой с длинными рукавами.

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