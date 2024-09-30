В розовом платье от Elie Saab: Памела Андерсон в красивом образе сияла на кинофестивале

57-летняя звезда сериала 90-х "Спасатели Малибу" выглядела великолепно на мероприятии.
Памела Андерсон представила фильм "Последняя танцовщица" (The Last Showgirl) на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. В картине она сыграла главную роль.
На красной дорожке актриса предстала в красивом аутфите. На ней было розовое платье макси от бренда Elie Saab с длинными рукавами с прорезями, которое было похоже на накидку. Наряд имел пикантный вырез и был украшен изысканной брошью с бриллиантами.
Андерсон собрала волосы в скромную прическу, накрасила губы красной помадой, украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздями и завершила лук маникюром.
О фильме:
Фильм "Последняя танцовщица" рассказывает о Шелли (Памела Андерсон), танцовщице из Лас-Вегаса, за несколько недель до закрытия последнего традиционного шоу в Городе грехов. В фильме также сыграли Джейми Ли Кертис, Билли Лурд, Бренда Сонг, Дэйв Баутиста, Кирнан Шипка, Джейсон Шварцман и другие.
Напомним, ранее на улицах Испании Памела Анлерсон появилась с ног до головы одета во все черное. Она сочетала легкие свободные брюки, немного помявшиеся, с трикотажной кофтой с длинными рукавами.
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