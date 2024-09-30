В рожевій сукні від Elie Saab: Памела Андерсон у красивому образі сяяла на кінофестивалі

Памела Андерсон презентувала фільм "Остання танцівниця" (The Last Showgirl) на Міжнародному кінофестивалі у Сан-Себастьяні. У стрічці вона зіграла головну роль.

На червоній доріжці акторка постала в гарному аутфіті. На ній була рожева сукня максі від бренду Elie Saab із довгими рукавами з прорізами, які переходили в накидку. Вбрання мало пікантний виріз і було прикрашене вишуканою брошкою з діамантами.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Андерсон зібрала волосся у скромну зачіску, нафарбувала губи червоною помадою, прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками і завершила лук нюдовим манікюром.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Про фільм:

Фільм "Остання танцівниця" розповідає про Шеллі (Памела Андерсон), танцівницю з Лас-Вегаса, за кілька тижнів до закриття останнього традиційного шоу в Місті гріхів. У стрічці також зіграли Джеймі Лі Кертіс, Біллі Лурд, Бренда Сонг, Дейв Баутіста, Кірнан Шипка, Джейсон Шварцман та інші.

Нагадаємо, раніше на вулицях Іспанії Памела Анлерсон з'явилася з ніг до голови одягнена у все чорне. Вона поєднала легкі вільні штани, які трохи пом'ялися, з трикотажною кофтою з довгими рукавами.

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