7598 дронів встановили новий світовий рекорд – видовищне відео

Дрони безперервно рухалися в нічному небі, утворюючи зображення.

Приголомшливе шоу з 7 598 дронів освітило нічне небо, створивши яскраві зображення, які претендують на світовий рекорд.

Як повідомляє Книга рекордів Гіннеса, шоу, що відбулося ввечері 3 вересня, офіційно стало найбільшим повітряним зображенням, сформованим за допомогою мультироторів/безпілотників.

Це захопливе видовище було організовано на честь 72-ї річниці корейської автономної префектури Яньбянь, а дрони були надані компанією Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology Co., Ltd.

У вересні 2020 року компанія Damoda вже потрапляла до заголовків газет, встановивши рекорд Книги рекордів Гіннеса в Чжухаї, Китай, коли 3 051 дрон став найбільшою кількістю безпілотних літальних апаратів (БПЛА), що одночасно піднялися в повітря.

Перед виступом усі дрони були акуратно складені у "злітні коробки", кожна з яких містила по 12 дронів. Для керування флотом був потрібен лише один ноутбук, а система відстежувала стан кожного дрона в режимі реального часу.

Дрони безперервно рухалися в нічному небі, утворюючи такі знакові зображення, як Велика Китайська стіна та величний дракон, а також віддаючи данину унікальній культурі Яньбяня, зображуючи міську квітку, азалію та традиційних танцюристів.

Згідно з правилами спроби, дрони мали утримувати зображення щонайменше 20 секунд. Рекордне зображення тигра протрималося 37 секунд.

Шоу дронів / Фото: Guinness World Records

Після шоу дронів небо осяяли феєрверки, які чудово доповнили виставку.

Повідомляється, що десятки тисяч людей були присутні, щоб побачити це приголомшливе візуальне видовище наживо.

Нагадаємо, студент витратив роки на створення найвищого у світі капелюха. Він побив рекорд, який тримався шість років.

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