Навіщо Україні могли передати авіабомби JSOW: експерт вказав на "хитрість" Вашингтона

Олег Катков пояснив, що AGM-154 JSOW можна "перетворити" на крилату ракету – і тоді це вже буде українська крилата ракета, на яку не розповсюджуватимуться західні обмеження

Планерувальні авіабомби JSOW, які Сполучені Штати Америки вирішили передати Україні, можуть бути модернізовані у повноцінну крилату ракету.

Про це в ефірі "Апостроф TV" сказав головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков.

"Це не про далекобійні удари"

За його словами, ці авіабомби можуть бути інтегровані як до F-16, так і радянські літаки.

Експерт задається питанням: а навіщо їх взагалі передавали.

"Справа в тому, що так, це плануюча бомба, названа вона далекобійною. Але справа в тому, що її дальність використання, яка, за оцінками, складає приблизно 110 кілометрів від місця скидання, – це за умов висотного, високошвидкісного польоту. Тобто літак підіймається на висоту 10-12 кілометрів, і з цієї висоти жбурляє цю плануючу бомбу. І вона десь 110 кілометрів пролетить", – каже Катков.

Експерт наголосив, що українська авіація навпаки – не може підійматися на такі висоти, а "притискається до землі", адже у ворога є перевага у зенітно-ракетних комплексах та авіації.

"І здійснюється скидання авіаційних боєприпасів подібного класу. Йдеться про JDAM-ER, йдеться про SDB. З так званого маневру кабрування. Тобто, коли літак на малій висоті підходить до району скиду, задирає ніс, робить "гірку" і на вершині цієї "гірки" він робить скидання авіаційного боєприпасу у вигляді плануючої авіаційної бомби", – розповідає експерт.

За рахунок цього дальність JDAM-ER, SDB та JSOW становитиме, за його словами, орієнтовно, плюс-мінус, 40 кілометрів.

"Це не про далекобійні удари", – пояснив Катков.

Дорогі і непрактичні

Також аналітик зауважив, що JSOW коштує "значно-значно більше", ніж, наприклад, JDAM-ER, який коштує у розрізі десятків тисяч доларів. То JSOW вже на стадії початку виробництва у 2000-х роках коштувала від 350 тисяч. А останні її версії, які перестали виробляти у 2015-му році, коштували вже тоді понад 700 тисяч доларів.

"Таким чином боєприпас вартістю фактично під 1 мільйон має ту саму дальність та приблизно ті самі можливості, що й JDAM-ER, який коштує значно дешевше.

Навіщо це передавати

Тому і виникло цілком логічне питання, навіщо це передавати… Пентагон ніколи не був помічений в тому, що робить не прагматичні кроки. І єдине пояснення, на мій погляд, – це обережне припущення, це не підтверджено жодною з офіційних осіб, це лише теорія, що можна зробити з JSOW таке, щоб перетворити її на дійсно коштовний значущий засіб знищення окупантів", – припустив експерт.

Він уточнив, що йдеться про те, що існує варіант модернізації плануючих бомб JSOW у повноцінну крилату ракету. Цей проект отримав назву JSOW-ER. Він існував у США від кінця 2000-х років до 2023 року. Такий боєприпас уже літав у 2009 році і його дальність становила понад 500 км. Проте від проєкту відмовилися.

"Хитрість" Вашингтона

"Найголовніше те, що це вже буде тоді українська зброя, українська крилата ракета. І куди нею бити, коли, як саме, не чекаючи на будь-які дозволи, стає можливим. Тому що це вже українська зброя. Це ми зробили в Україні, її модернізували, наприклад. Звісно, якщо це припущення виявиться правдою", – сказав він.

На думку Каткова, таким чином Вашингтон може обійти свої "червоні лінії" щодо дозволів на передавання далекобійного озброєння.

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