Зачем Украине могли передать авиабомбы JSOW: эксперт указал на "хитрость" Вашингтона

Олег Катков объяснил, что AGM-154 JSOW можно "превратить" в крылатую ракету – и тогда это уже будет украинская крылатая ракета, на которую не будут распространяться западные ограничения.

Планировочные авиабомбы JSOW, которые Соединенные Штаты Америки решили передать Украине, могут быть модернизированы в полноценную крылатую ракету.

Об этом в эфире "Апостроф TV" сказал главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков.

"Это не о дальнобойных ударах"

По его словам, эти авиабомбы могут быть интегрированы как в F-16, так и советские самолеты.

Эксперт задавался вопросом: а зачем их вообще передавали.

"Дело в том, что да, это планирующая бомба, названная она дальнобойной. Но дело в том, что ее дальность использования, которая, по оценкам, составляет примерно 110 километров от места сброса, – это при высотном, высокоскоростном полете. То есть самолет поднимается на высоту 10-12 километров, и с этой высоты швыряет эту планирующую бомбу. И она где-то 110 километров пролетит", – говорит Катков.

Эксперт подчеркнул, что украинская авиация наоборот — не может подниматься на такие высоты, а "прижимается к земле", ведь у врага есть преимущество в зенитно-ракетных комплексах и авиации.

"И осуществляется сброс авиационных боеприпасов подобного класса. Речь идет о JDAM-ER, речь идет о SDB. Из так называемого маневра кабрирования. То есть когда самолет на малой высоте подходит к району сброса, задирает нос, делает "горку" и на вершине этой "горки" он производит сброс авиационного боеприпаса в виде планирующей авиационной бомбы", — рассказывает эксперт.

За счет этого дальность JDAM-ER, SDB и JSOW будет составлять, по его словам, ориентировочно плюс-минус 40 километров.

"Это не о дальнобойных ударах", – объяснил Катков.

Дорогие и непрактичные

Также аналитик отметил, что JSOW стоит "гораздо-значительно больше", чем, например, JDAM-ER, который стоит в разрезе десятков тысяч долларов. То JSOW уже на стадии начала производства в 2000-х годах стоила от 350 тысяч. А последние ее версии, которые перестали производить в 2015 году, стоили уже тогда более 700 тысяч долларов.

"Таким образом, боеприпас стоимостью фактически под 1 миллион имеет ту же дальность и примерно те же возможности, что и JDAM-ER, который стоит значительно дешевле.

Зачем это передавать

"Потому и возник вполне логичный вопрос, зачем это передавать… Пентагон никогда не был замечен в том, что делает не прагматические шаги. И единственное объяснение, на мой взгляд, – это осторожное предположение, это не подтверждено ни одним из официальных лиц, это лишь теория, что можно сделать из JSOW, чтобы превратить ее в действительно ценное значимое средство уничтожения оккупантов", – предположил эксперт.

Он уточнил, что речь идет о том, что существует вариант модернизации планирующих бомб JSOW в полноценную крылатую ракету. Этот проект получил название JSOW-ER. Он существовал в США с конца 2000-х до 2023 года. Такой боеприпас уже летал в 2009 году, и его дальность составляла более 500 км. Однако от проекта отказались.

"Уловка" Вашингтона

"Самое главное то, что это уже будет тогда украинское оружие, украинская крылатая ракета. И куда им бить, когда, как именно, не дожидаясь каких-либо разрешений, становится возможным. Потому что это уже украинское оружие. Это мы сделали в Украине, ее модернизировали, например. Конечно, если это предположение окажется правдой", – сказал он.

По мнению Каткова, таким образом Вашингтон может обойти свои "красные линии" по разрешениям на передачу дальнобойного вооружения.

Напомним, в новом пакете военной помощи Соединенные Штаты Америки предоставят Украине планировочные бомбы Joint Standoff Weapon (JSOW), дальность поражения достигает 130 км, а также другое важное для победы Украины вооружение.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, авиабомбы JSOW не заменят разрешение на удары по РФ.

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