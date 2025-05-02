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Как посадить розу: мастер-класс от Дэвида Бекхэма
За садоводством футболиста Дэвида Бекхэма очень приятно наблюдать, а еще лучше, когда он делится рабочими лайфхаками со своими подписчиками.
Если вы подписаны на страницу Дэвида в Instagram у вас уже вероятно появилось желание жить в собственном доме, а по соседству иметь небольшой курятник, с симпатичными курочками. Английский футболист с радостью делится со своими подписчиками интересными и знаковыми моментами из собственной жизни и, кроме того, иногда прислушивается к советам своих читателей.
Лайфхак, который он проверил и продемонстрировал, как осторожно, чтобы не повредить корни, достать розу из контейнера и посадить ее в саду.
Итак, если вы заранее прорастили розу, у Дэвида это английский сорт "Королева Швеции", в контейнере и хотите перенести ее на свежий воздух, не нужно пытаться её оттуда выковыривать. Этими действиями вы можете легко повредить корни растения и его "переезд" на новое место станет роковым.
Лучше просто постучите по контейнеру со всех четырех сторон, словно отбивая грунт от стенок. При таком нехитром действии вы сможете легко достать растение и сразу посадить в предварительно подготовленную почву у себя в саду или во дворе.
В необходимом месте в саду, выкопайте яму под высоту контейнера в котором растет ваше растение, полейте её водой и сделайте прикорм почвы. Сразу сажайте цветок, присыпав и утрамбировав его хорошенько землей. Некоторые подписчики писали, что можно сразу положить сверху травяной слой, если вы его предварительно отдельно сняли. Он поможет лучше удерживать воду в почве.
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