Як посадити троянду: майстер-клас від Девіда Бекхема

За садівництвом футболіста Девіда Бекхема дуже приємно спостерігати, а ще краще, коли він ділиться робочими лайфгаками зі своїми підписниками.

І якщо ви підписані на сторінку Девіда в Instagram у вас вже певно з’явилося бажання жити у власному домі, а по сусідству мати невеликий курятник, з симпатичними курочками. Англійський футболіст радо ділиться зі своїми підписниками цікавими та знаковими моментами з власного життя і, крім того, інколи дослуховується до порад своїх читачів.

Лайфгак, який він перевірив і продемонстрував, як обережно, щоб не пошкодити коріння, дістати троянду з контейнера та посадити її у саду.

Отже, якщо ви заздалегідь проростили троянду, у Девіда це англійський сорт "Королева Швеції", у контейнері та хочете перенести її на свіже повітря, не треба намагатися її звідти виколупати. Цими діями ви можете легко пошкодити коріння рослини і її "переїзд" на нове місце стане фатальним.

Краще просто постукайте по контейнеру з усіх чотирьох боків, ніби відбиваючи ґрунт від його стінок. За такої нехитрої дії ви зможете легко дістати рослину й одразу посадити у попередньо підготовлений ґрунт у себе в саду або на подвір’ї.

У необхідному місці в саду, викопайте яму під висоту контейнера в якому росте ваша рослина, полийте її водою і погодуйте трохи ґрунт. Одразу садіть квітку, присипавши та утрамбувавши її гарненько землею. Дехто з підписників писав, що можна одразу покласти зверху трав’яний шар, якщо ви його попередньо окремо зняли. Він допоможе краще утримувати воду у ґрунті.

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