Оголошено масову евакуацію: стався землетрус магнітудою 7,5 бала

Землетрус / © Pexels

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Масову евакуацію оголосили на всьому узбережжі протоки Магеллана після сильного землетрусу в районі протоки Дрейка.

Про це повідомляє The Sun.

Геологічна служба США підтвердила землетрус, повідомивши, що епіцентр знаходився між мисом Горн і Антарктидою. Національна служба запобігання стихійним лихам Чилі наказала евакуювати прибережні райони регіону Магальянес через загрозу цунамі.

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«Закликаємо до евакуації всього узбережжя регіону Магальянес», — написав президент Чилі Ґабріель Борич написав у мережі X.

Повідомляється, що мешканці покидали будівлі після отримання попереджень про небезпеку. Люди вирушили до безпечних зон, рятуючись від можливих наслідків землетрусу. Міські вулиці були частково затоплені, оскільки евакуація охопила південні території країни. Причиною стали небезпечні хвилі, які виникли після підземних поштовхів у протоці Дрейка.

За даними Національного сейсмологічного центру, землетрус стався приблизно о 9:00 ранку за місцевим часом.

Нагадаємо, 23 квітня в західній частині Стамбула сталися три підземні поштовхи магнітудою 6,2. Землетрус був настільки сильним, що його відчули навіть в Анкарі.