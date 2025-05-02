Як перемогти Путіна: Портников дав "реальний рецепт виживання"

Журналіст Віталій Портников сказав, як Україна зможе зберегти державність і незалежність

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Повністю захопити територію України збройним шляхом Росії, вочевидь, не вдасться. Після понад трьох років війни це усвідомлює навіть кремлівський диктатор Володимир Путін. Водночас важливо зрозуміти, що дозволить зупинити агресора та нарешті закінчити кровопролитну війну в Україні.

Про це написав журналіст Віталій Портников на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Потрібно усвідомлювати, що російський президент робитиме все можливе й неможливе, щоб дестабілізувати та залякати українське суспільство. Цим завданням служить постійний терор Росії та пропагандистська боротьба, головна мета якої — посилити зневіру в українському суспільстві та переконати нас, що єдиним виходом із ситуації є капітуляція перед Кремлем», — зазначив Портников.

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Він зауважив, що подібні твердження не відповідають дійсності, особливо з огляду на об’єктивні обставини, як-от темпи просування окупантів в Україні.

«Тому коли ми говоримо про те, що сила українського суспільства в єдності та згуртованості, це не метафора, а реальний рецепт виживання», — наголосив журналіст.

На його думку, Україна може зберегти свою державність, якщо громадяни збережуть єдність і не житимуть ілюзіями, а політики припинять думати насамперед про збереження влади та вибори.

«Але щойно ми посваримося, почнемо жити ілюзіями чи впадемо у відчай, Росія забере цю територію без бою. Звісно, це і є справжньою метою Путіна — забрати нашу територію без бою. Саме для цього він ростив Януковича і сподівався на Медведчука. Саме тому зараз вимагає, щоб українська армія залишила територію тих областей, які він без жодних правових підстав записав до своєї конституції. Не піддаватися на ці жорстокі та безглузді спроби — ось рецепт виживання і перемоги», — зауважив Віталій Портников.

Нагадаємо, на думку Портникова, Путін не відмовиться від війни проти України. У Кремлі розуміють неможливість відродження радянської імперії без приєднання України, причому з виходом російських військ аж до Закарпаття.