Как победить Путина: Портников дал "реальный рецепт выживания"

Журналист Виталий Портников сказал, как Украина сможет сохранить государственность и независимость

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Полностью захватить территорию Украины вооруженным путем России, очевидно, не удастся. После трех лет войны это осознает даже кремлевский диктатор Владимир Путин .

Об этом написал журналист Виталий Портников на своей странице в социальной сети Facebook.

«Нужно отдавать себе отчет, что российский президент будет делать все возможное и невозможное, чтобы дестабилизировать и запугать украинское общество. Этим задачам служит постоянный террор России и пропагандистская борьба, главная цель которой — усилить разочарование в украинском обществе и убедить нас, что единственным выходом из ситуации является капитуляция перед Кремлем», — отметил Портников.

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Он отметил, что подобные утверждения не соответствуют действительности, особенно учитывая объективные обстоятельства, как темпы продвижения оккупантов в Украине.

«Поэтому когда мы говорим о том, что сила украинского общества в единстве и сплоченности, это не метафора, а реальный рецепт выживания», — подчеркнул журналист.

По его мнению, Украина может сохранить свою государственность, если граждане сохранят единство и не будут жить иллюзиями, а политики прекратят думать, прежде всего, о сохранении власти и выборах.

«Но как только мы поссоримся, начнем жить иллюзиями или отчаяться, Россия заберет эту территорию без боя. Конечно, это и есть настоящая цель Путина — забрать нашу территорию без боя. Именно для этого он растил Януковича и надеялся на Медведчука. Именно поэтому сейчас требует, чтобы украинская армия покинула территорию тех областей, которые он без правовых оснований записал в свою конституцию. Не поддаваться этим жестоким и бессмысленным попыткам — вот рецепт выживания и победы», — отметил Виталий Портников.

Напомним, по мнению Портникова, Путин не откажется от войны против Украины. В Кремле понимают невозможность возрождения советской империи без присоединения Украины, причем с выходом русских войск вплоть до Закарпатья.