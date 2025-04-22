У сусідній з Україною країні сталися два землетруси

Землетрус у зоні Вранча

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У Румунії вдень та ввечері 21 квітня зафіксували два землетруси магнітудою 3,6 та 4. Це були поштовхи помірної сили.

Про це повідомляє Digi24.

У Румунії у районі Вранча у другій половині дня зафіксували землетрус магнітудою 3,6 з епіцентром ближче до міста Бузеу. Епіцентр поштовхів був на глибині 121 км.

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Вже ввечері, о 23:15, були зафіксовані ще одні підземні поштовхи помірної сили.

«Землетрус магнітудою 4 стався у сейсмічній зоні Вранча на глибині 70 км», — повідомили у Національному інституті геофізики INCDFP.

Землетруси такої незначної сили у зоні Вранча — типове явище. Лише протягом березня зафіксували понад 20 таких землетрусів.

Нагадаємо, 14 лютого у Румунії стався землетрус магнітудою 5,7. Через це було пошкоджено будинок у місті Таргу-Жіу.