В соседней с Украиной стране произошло два землетрясения

Землетрясение в зоне Вранча

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В Румынии днем и вечером 21 апреля было зафиксировано два землетрясения магнитудой 3,6 и 4. Это были толчки умеренной силы.

Об этом сообщает Digi24.

В Румынии в районе Вранча во второй половине дня зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 с эпицентром ближе к Бузеу. Эпицентр толчков был на глубине 121 км.

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Уже вечером в 23:15 были зафиксированы еще одни подземные толчки умеренной силы.

«Землетрясение магнитудой 4 произошло в сейсмической зоне Вранча на глубине 70 км», — сообщили в Национальном институте геофизики INCDFP.

Землетрясения такой незначительной силы в зоне Вранча — типичное явление. Только в течение марта зафиксировали более 20 таких землетрясений.

Напомним, 14 февраля в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Из-за этого был поврежден дом в городе Тарг-Жиу.