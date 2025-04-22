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В соседней с Украиной стране произошло два землетрясения
Сейсмическую зону Вранча всколыхнули два землетрясения.
В Румынии днем и вечером 21 апреля было зафиксировано два землетрясения магнитудой 3,6 и 4. Это были толчки умеренной силы.
Об этом сообщает Digi24.
В Румынии в районе Вранча во второй половине дня зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 с эпицентром ближе к Бузеу. Эпицентр толчков был на глубине 121 км.
Уже вечером в 23:15 были зафиксированы еще одни подземные толчки умеренной силы.
«Землетрясение магнитудой 4 произошло в сейсмической зоне Вранча на глубине 70 км», — сообщили в Национальном институте геофизики INCDFP.
Землетрясения такой незначительной силы в зоне Вранча — типичное явление. Только в течение марта зафиксировали более 20 таких землетрясений.
Напомним, 14 февраля в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Из-за этого был поврежден дом в городе Тарг-Жиу.