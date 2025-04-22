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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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На Днепропетровщине мужчина зарезал ребенка

Убийцей оказался сосед мальчика, у которого уже были проблемы с законом.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Злоумышленник задержан

Злоумышленник задержан / © Associated Press

В городе Шахтерское произошло жуткое убийство. Мужчина нанес 12-летнему мальчику ножевые ранения.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Полицейские установили, что 43-летний сосед поругался с мальчиком на лестничной площадке многоквартирного дома.

«Во время конфликта он выхватил нож и напал на ребенка. С ножевыми ранениями в живот мальчика доставили в больницу. К сожалению, от полученных травм он скончался», — говорится в сообщении ведомства.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Пока ему вручено сообщение о подозрении и избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Напомним, на Прикарпатье дети жестоко убили 19-летнего парня.

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