На Дніпропетровщині чоловік зарізав дитину

Зловмисника затримано / © Associated Press

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У місті Шахтарське стався моторошне вбивство. Чоловік завдав 12-річному хлопчику ножові поранення.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровщини.

Поліцейські встановили, що 43-річний сусід посварився з хлопчиком на сходовому майданчику багатоквартирного будинку.

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«Під час конфлікту він вихопив ніж та напав на дитину. З ножовими пораненнями у живіт хлопчика доправили до лікарні. На жаль, від отриманих травм він помер», — йдеться у повідомленні відомства.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому вручено повідомлення про підозру та обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, на Прикарпатті діти жорстоко вбили 19-річного хлопця.