Резонансне вбивство у Рівному: чоловіка забили до смерті просто на вокзалі

Щоб приховати злочин, нападник перетягнув тіло на колії та залишив місце події.

У Рівному стався трагічний інцидент: конфлікт між двома чоловіками, які приїхали до міста на заробітки, закінчився смертю одного з них.

Про це повідомила поліція Рівненської області.

Подія трапилася 6 лютого близько 20:35. Працівник вокзалу звернувся до поліції та повідомив про невідомого, який лежав біля колій. Медики, що прибули на місце, лише констатували смерть чоловіка.

Травми загиблого не відповідали характеру ушкоджень, які могли б виникнути через наїзд потяга. Правоохоронці розпочали розшук підозрюваного і згодом затримали його.

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Як з’ясувалося, до Рівного на заробітки приїхали двоє чоловіків — 61-річний житель Полтавської області та 65-річний житель Чернігівської області. На вокзалі між ними стався конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички підозрюваний завдав потерпілому удару в голову, а також бив його руками та ногами по всьому тілу. Чоловік помер на місці.

Поліцейські розшукали підозрюваного на одній із вулиць Рівного. Його штани та взуття були у крові. Чоловіка затримали, слідство триває.

Нагадаємо, у Рівному 14-річний підліток потрапив до лікарні з переломом щелепи після бійки з однокласниками.

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