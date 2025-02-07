План Трампа щодо Гази мав налякати Путіна – Telegraph

Безглузді плани "в стилі Трампа" можуть отримати більше визнання у Москві, ніж на Близькому Сході.

У світлі заяв Трампа про створення "близькосхідної рив'єри" в Газі було б не дивно, якби президент США запропонував закінчити війну подібним проєктом у Криму. Схоже, що така шалена пропозиція могла б здатися не такою вже безглуздою в Києві й, не виключено, що в Кремлі не зможуть її ігнорувати.

Про це пише The Telegraph.

"Зрештою, це може здатися не таким вже дивним — закінчити війну в Україні планами створення курорту. Крим уже був популярним місцем відпочинку, і росіяни цілком могли б віддати перевагу відвідуванню його як туристи, які приїхали в Україну, а не як окупанти, і виплачувати репарації у вигляді туристичних податків. отримавши згоду Путіна шляхом зняття санкцій. Як би нереалістично це не звучало, Трамп і західні гроші могли б говорити голосніше в Україні та Росії, ніж будь-коли в Газі, Аммані та Каїрі", – пише видання.

На думку автора статті, кремлівський диктатор тепер має бути нажаханий, оскільки тиск Трампа, натхненого припиненням вогню в Газі, може "здути Путіна до Уралу або навіть далі". Це дає надію, що Трамп запропонує таку угоду щодо України, яка реально виконуватиметься. А єдиний спосіб для цього – повернути Україні як мінімум частину, чи навіть усі окуповані Росією території.

"Путіну, можливо, доведеться обміняти тисячі квадратних кілометрів української землі, щоб повернути кілька сотень, які він втратив у Курській області, щоб зберегти обличчя та своє майбутнє у Кремлі", – йдеться у статті.

Після самовпевнених заяв президента США про майбутнє Гази, цілком імовірно, що саме Трамп "тримає у своїх лещатах основні якості Путіна", а не навпаки. І швидше за все він знає, що має набагато більше шансів досягти ефективного і міцного світу в Україні, ніж у Газі. А враховуючи бажання Трампа стати найвеличнішим лідером та миротворцем 21-го століття, Путін має бути як мінімум "стурбованим".

Нагадаємо, у четвер, 6 лютого, президент США Дональд Трамп продемонстрував, що не відмовляється від свого плану отримати контроль над Сектором Газа та розпочати там велике будівництво. При цьому він обіцяє, що американські солдати "не знадобляться".

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