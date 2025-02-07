План Трампа в отношении Газы должен был напугать Путина – Telegraph

В свете заявлений Трампа о создании "ближневосточной ривьеры" в Газе, было бы неудивительно, если бы президент США предложил закончить войну подобным проектом в Крыму. Похоже, что такое безумное предложение могло бы показаться не таким уж нелепым в Киеве и, не исключено, что в Кремле не смогут его игнорировать.

Об этом пишет The Telegraph.

"В конце концов, это может показаться не таким уж странным — закончить войну на Украине планами по созданию курорта. Крым уже был популярным местом отдыха, и россияне вполне могли бы предпочесть посещать его как туристы, приехавшие в Украину, а не как оккупанты, и выплачивать репарации в виде туристических налогов. Трамп также мог бы очистить разрушенный Донбасс от россиян и восстановить его на деньги США и Европы, получив согласие Путина путем снятия санкций. Как бы нереалистично это ни звучало, Трамп и западные деньги могли бы говорить громче в Украине и России, чем когда-либо в Газе, Аммане и Каире", – пишет издание.

По мнению автора статьи, кремлевский диктатор теперь должен быть в ужасе, так как натиск Трампа, воодушевленного прекращением огня в Газе, может "сдуть Путина до Урала или даже дальше". Это дает надежду, что Трамп предложит такое соглашение по Украине, которое реально будет выполняться. А единственный способ для этого – вернуть Украине как минимум часть, или даже все оккупированные Россией территории.

"Путину, возможно, придется обменять тысячи квадратных километров украинской земли, чтобы вернуть несколько сотен, которые он потерял в Курской области, чтобы сохранить лицо и свое будущее в Кремле", – говорится в статье.

После самонадеянных заявлений президента США о будущем Газы, весьма вероятно, что именно Трамп "держит в своих тисках основные качества Путина", а не наоборот. И скорее всего он знает, что у него гораздо больше шансов достичь эффективного и прочного мира в Украине, чем в Газе. А учитывая желание Трампа стать величайшим лидером и миротворцем 21-го века, Путин должен быть как минимум "обеспокоен".

Напомним, в четверг, 6 февраля, президент США Дональд Трамп продемонстрировал, что не отказывается от своего плана получить контроль над Сектором Газа и начать там большое строительство. При этом он обещает, что американские солдаты "не понадобятся".

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