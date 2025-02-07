Трамп готов удвоить санкции против России, чтобы заставить прекратить войну – Келлог

По словам Келлога, применение санкций против России сейчас действует "лишь на тройку" по 10-балльной шкале по степени болезненности экономического давления.

Президент Дональд Трамп готов удвоить санкции США против России, чтобы вынудить ее прекратить войну в Украине. Но он знает, что и Киеву и Москве придется пойти на уступки, чтобы прекратить убийство "промышленных масштабов" в крупнейшей стране Европы.

Об этом заявил на этой неделе спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог The New York Post.

По словам Келлога, применение санкций против России сейчас действует "лишь на тройку" по 10-балльной шкале по степени болезненности экономического давления. Сами санкции США — например, нацеленные на прибыльный энергетический сектор России — "номинально вдвое выше", но все еще есть место для их усиления.

"Вы действительно можете усилить санкции — особенно последние санкции против добычи и экспорта нефти. Они открыли широкие возможности для того, чтобы что-то сделать. И если есть кто-то, кто понимает рычаги влияния, то это президент Дональд Трамп, и вы можете видеть это на примере того, что он недавно сделал в решении других дел". рядовой подход, — подчеркнул Келлог. — У нас есть команда национальной безопасности, которая говорит об этом — президент, вице-президент, советник по национальной безопасности, госсекретарь и казначейство, Совет национальной безопасности, которые работают все вместе".

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Генерал также заявил, что цель Вашингтона состоит в том, чтобы прекратить боевые действия до того, как обсуждать тонкости мирного урегулирования, потому что "вы не можете убить свой путь с этой войны", учитывая отсутствие заинтересованности России в предотвращении массовых потерь собственных войск.

"Для России это что-то вроде ДНК в военных операциях — по сути, вы сражаетесь на истощение. Если вы посмотрите на историю, вы никогда не захотите вступать в бой на истощение с россиянами, потому что это то, как они воюют. Они к этому привыкли. шесть месяцев, и они даже глазом не моргнули. И поэтому давление не может быть только военным.

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог прибудет в Киев 20 февраля.

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