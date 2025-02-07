Реформа ТЦК: в Минобороны объяснили, что изменится

Функции и задачи ТЦК будут разделены на составляющие.

Реформа Территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Украине разделит их функции на три направления.

Об этом первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал в интервью изданию "Укринформ".

Гаврилюк рассказал о планах разделить функции и задачи, возлагаемые на ТЦК и СП, на их составляющие. Генерал-лейтенант назвал эти составляющие.

"Например, первая составляющая — социальные вопросы — должна быть отделена. Вторая составляющая — собственно ТЦК. Они и дальше будут заниматься учетом резервистов и всех военнообязанных, будут призывать их на курсы переподготовки, будут направлять на соответствующие сборы. И третья составляющая — это вопросы подготовки населения к прохождения службы в Вооруженных силах", – рассказал первый замминистра обороны.

Напомним, накануне спикер Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сообщил, что для военнослужащих ТЦК планируют разработать обязательные правила по обращению с военнообязанными.